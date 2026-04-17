Napoli ferito con 5 colpi di pistola il nipote del boss Lo Russo | Volevano rapinarmi

Un giovane è stato ferito con cinque colpi di pistola durante un tentativo di rapina avvenuto nella zona di Marianella. Il ferito è il nipote di un noto boss del quartiere Miano. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale durante la notte. Gli agenti stanno indagando sull’accaduto, raccogliendo testimonianze e cercando di ricostruire l’accaduto. La zona è stata oggetto di controlli delle forze dell’ordine nelle ultime ore.

Ricoverato nella notte il nipote del capoclan Lo Russo di Miano: ferito da 5 proiettili, ha raccontato di un tentativo di rapina a Marianella.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Spari a Napoli, 49enne ferito con tre colpi di pistola a Secondigliano: è graveSalvatore Marino è stato ferito a colpi di pistola nella serata di ieri, giovedì 9 aprile; l'uomo è stato portato in ospedale. Napoli, ferito con cinque colpi di pistola: giallo nella notte al CardarelliTempo di lettura: < 1 minutoNotte di tensione a Napoli, dove un 33enne si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli con diverse ferite... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ferito con 5 colpi di pistola: è al Cardarelli. Non è in pericolo di vita; Napoli, pregiudicato ferito da 5 colpi di pistola; Sparatoria in tarda serata, 43enne ferito con quattro colpi di pistola alle gambe; Uomo ferito con due colpi d'arma da fuoco nella notte a Napoli. Napoli, pregiudicato ferito da 5 colpi di pistolaSi continua a sparare a Napoli. Questa notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Poco prima un 33enne napoletano già noto alle ... ilmattino.it Spari a Napoli, 49enne ferito con tre colpi di pistola a Secondigliano: è graveSalvatore Marino è stato ferito a colpi di pistola nella serata di ieri, giovedì 9 aprile; l'uomo è stato portato in ospedale ... fanpage.it I carabinieri del Gruppo di intervento speciale (Gis) provenienti da Livorno hanno fatto irruzione alla Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli dopo circa 4 ore dall’inizio della rapina del 16 aprile. Prima, erano stati liberati 25 ostaggi, tutti illesi facebook La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona. x.com