Napoli ferito con 5 colpi di pistola il nipote del boss Lo Russo | Volevano rapinarmi

Da fanpage.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato ferito con cinque colpi di pistola durante un tentativo di rapina avvenuto nella zona di Marianella. Il ferito è il nipote di un noto boss del quartiere Miano. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale durante la notte. Gli agenti stanno indagando sull’accaduto, raccogliendo testimonianze e cercando di ricostruire l’accaduto. La zona è stata oggetto di controlli delle forze dell’ordine nelle ultime ore.

Ricoverato nella notte il nipote del capoclan Lo Russo di Miano: ferito da 5 proiettili, ha raccontato di un tentativo di rapina a Marianella.🔗 Leggi su Fanpage.it

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