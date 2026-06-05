Ferentino motociclista investe un cinghiale | paura all’alba su via Fontana Olente
Un motociclista ha investito un cinghiale all’alba lungo via Fontana Olente a Ferentino. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, causando paura tra gli abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rimozione dell’animale e di gestione della viabilità. Non sono stati riportati altri feriti o danni a persone.
Paura nelle prime ore del mattino a Ferentino, dove un uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo via Fontana Olente.Erano circa le 6.00 del 5 giugno 2026 quando un 44enne residente ad Alatri, mentre percorreva la strada alla guida del proprio motociclo Piaggio X9, ha improvvisamente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
ULTIMO GIORNO DI CACCIA - BATTUTA AL CINGHIALE TRA FANGO E TUONI DI PIOMBO
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