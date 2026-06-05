Ferentino motociclista investe un cinghiale | paura all’alba su via Fontana Olente

Notizia in breve

Un motociclista ha investito un cinghiale all’alba lungo via Fontana Olente a Ferentino. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, causando paura tra gli abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di rimozione dell’animale e di gestione della viabilità. Non sono stati riportati altri feriti o danni a persone.