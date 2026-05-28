Una motocicletta ha investito un pedone in una zona urbana e, durante i rilievi, gli agenti hanno trovato sull’asfalto alcuni gioielli avvolti in uno strofinaccio. La vittima, un anziano, aveva subito l’aggressione prima dell’incidente, in cui sono state sottratte le sue proprietà. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulla provenienza dei gioielli ritrovati sul luogo dell’incidente. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni del pedone o sui dettagli dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quando la polizia locale di Napoli è intervenuta per effettuare i rilievi di rito a seguito di un incidente nel corso del quale un anziano era stato investito da un motociclista ha rinvenuto sull’asfalto alcuni gioielli avvolti in uno strofinaccio. E attraverso l’anali delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le indicazioni fornite dai testimoni dell’incidente e il tracciamento della posizione del motociclista, è stato possibile appurare che i monili fossero stati persi da quest’ultimo a seguito della caduta causata dall’incidente. L’uomo, infatti, era a sua volta rovinato al suolo rimanendo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Motociclista investe pedone e perde gioielli sottratti ad un’anziana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, motocilista investe pedone e perde i gioielli rubati a un’anziana: scoperto dalla Polizia LocaleUn motociclista ha investito un pedone a Napoli e ha perso dei gioielli rubati a un’anziana, recuperati dalla Polizia Locale.

Finto carabiniere: sottratti gioielli a un’anzianaUna donna anziana ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si è qualificato come carabiniere, suscitando preoccupazione.

Temi più discussi: Violento scontro a Ivrea: motociclista investe una donna ed entrambi finiscono in ospedale; Capriolo, schianto tra moto e auto: morto un giovane; Tragico scontro fra moto e furgone sulla provinciale: muore un uomo di 53 anni; Incidente in viale della Resistenza a Bari: scontro tra autobus e moto, due feriti in ospedale.

Investe un pedone in sella alla sua moto e nella caduta perde un mucchio di gioielli avvolti in uno strofinaccio. I preziosi sono stati sequestrati e repertati e al termine delle indagini gli uomini della Polizia Locale di Napoli hanno scoperto che erano stati rubati a x.com

Motociclista investe pedone e perde gioielli sottratti ad un'anzianaQuando la polizia locale di Napoli è intervenuta per effettuare i rilievi di rito a seguito di un incidente nel corso del quale un anziano era stato investito da un motociclista ha rinvenuto ... ansa.it

Motociclista rapinatore investe pedone a Napoli e perde la refurtivaUn grave episodio ha scosso la mattinata di giovedì 28 maggio 2026 a Napoli, in via Foria. Un motociclista, dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un'anziana, ha investito un pedone nel disperato ... it.blastingnews.com