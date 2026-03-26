Cinghiale a spasso nella Cittadella della Salute | paura per gli impiegati dell' Asp

Un cinghiale è stato avvistato nella Cittadella della Salute, in particolare nell’area dell’ex manicomio. Impiegati e funzionari dell’Asp sono rimasti scossi dall’animale e mostrano esitazioni nel lasciare gli uffici durante la pausa pranzo. La presenza del cinghiale ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori, che preferiscono evitare l’area fino a nuova comunicazione ufficiale.

Cinghiale a spasso nella Cittadella della Salute, nella zona dell'ex manicomio per la precisione. Impiegati e funzionari dell'Asp stanno vivendo esitazioni e timori ad allontanarsi dagli uffici per la pausa pranzo. Non è la prima volta, ed è certo che non sarà neanche l'ultima, che anche nel centro di Agrigento vengono avvistati dei cinghiali. Animali che incutono paura, anzi quasi terrore. Si tratta di esseri viventi selvatici che di solito sono schivi, ma che possono diventare assai pericolosi qualora dovessero sentirsi minacciati. Gli attacchi all'uomo sono comunque rari. La segnalazione dalla fine del viale Della Vittoria è stata già girata agli organi competenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Cinghiale a spasso nella Cittadella della Salute: paura per gli impiegati dell'Asp Articoli correlati Cinghiale a spasso per Gela, ordinanza del sindaco: “Non avvicinarsi”Da ieri sera un cinghiale si aggira per le strade di Gela , in provincia di Caltanissetta, creando preoccupazione tra i residenti. Leggi anche: Superati gli esami dell'Asp: l'acqua dell'Oreto torna potabile e verrà immessa nella rete dopo 20 anni