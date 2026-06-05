Durante la prima udienza del processo per il femminicidio di Pamela Genini, il 24enne Gianluca Soncin si è presentato in aula e si è seduto nel banco degli imputati. La madre della vittima, Una Smirnova, presente in aula, si è avvicinata e ha urlato contro l’imputato, visibilmente emozionata. La donna ha pianto mentre osservava Soncin, che era seduto nel suo spazio riservato. Il procedimento si è svolto in un tribunale di Milano.

Gianluca Soncin entra in aula e si siede nel gabbione. La mamma di Pamela Genini, Una Smirnova, lo vede a pochi metri di distanza. “Bastardo”, urla. Poi scoppia in un pianto a dirotto fra le braccia e la toga dell’avvocato Nicodemo Gentile che la invita a uscire per riprendersi. È la prima volta che la donna vede in faccia l’uomo accusato di aver ucciso la figlia da quel 14 ottobre 2025 quando la 29enne è stata ammazzata con 76 coltellate all’interno della propria abitazione di via Iglesias 33 in zona Gorla a Milano. Fuori dall’aula spiega: è stato “devastante” vedere la “sua freddezza” e “lucidità”. Il primo atto del processo, che ripartirà il 13 giugno, inizia con la costituzione di parte civile della famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Femminicidio Genini, la madre in lacrime urla contro Soncin: la prima udienza del processo a Milano

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Pamela Genini, le urla della madre contro Soncin al processo: la donna in tribunale in lacrime

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