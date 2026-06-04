Nell’aula della Corte d’assise di Milano, una donna ha urlato “bastardo” all’imputato, Gianluca Soncin, accusato dell’omicidio della figlia. La madre, in lacrime, si trovava in tribunale mentre l’uomo entrava accompagnato dagli agenti di polizia penitenziaria. La donna ha reagito così al suo ingresso, senza altre dichiarazioni o interventi. La donna si trova nel pubblico, mentre l’imputato ascolta in silenzio.

“Bastardo”. È l’urlo che Una Smirnova ha rivolto a Gianluca Soncin quando il 53enne accusato dell’omicidio della figlia della donna, Pamela Genini, è entrato nell’aula della Corte d’assise di Milano scortato dagli agenti della polizia penitenziaria. Dopo il grido la donna è scoppiata in lacrime, appoggiandosi fra le braccia dell’avvocato Nicodemo Gentile che oggi presenterà richiesta di costituzione di parte civile per la signora. La mamma di Pamela Genini è poi uscita dall’aula mentre il processo per il femminicidio della 29enne sta iniziando. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Femminicidio Genini, la madre al processo urla "bastardo" a Soncin: la donna in tribunale in lacrime

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Pamela Genini, le urla della madre contro Soncin al processo: la donna in tribunale in lacrime

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