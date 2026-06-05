Vladimiro Lombardi, 52 anni, è stato confermato in carcere dopo essere stato arrestato per il femminicidio della moglie. L’uomo si trova ancora in cella, mentre un presidio protesta contro la violenza di genere. L’episodio è avvenuto al Barco, dove la donna è stata trovata senza vita. La polizia ha fermato Lombardi in seguito alle indagini avviate sul luogo. Nessun dettaglio sulle modalità del delitto è stato reso pubblico.

Rimane in carcere Vladimiro Lombardi, il 52enne fermato dalla polizia perché indiziato del femminicidio della moglie Samanta Zironi. La donna è stata trovata senza vita alle 3 di sabato nell’appartamento in cui la coppia viveva, al civico 25 di via Gatti Casazza, al Barco. L’uomo è comparso mercoledì mattina davanti al giudice per l’udienza di convalida del fermo. Come già accaduto sabato con il pubblico ministero Ombretta Volta, anche in questa occasione ha scelto di rimanere in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Al termine di una breve riserva, il giudice per le indagini preliminari Sandra Lepore ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio al Barco. Il marito rimane in cella. Il presidio: "Basta violenza"

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