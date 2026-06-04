In aula, si è svolta l'udienza relativa al femminicidio avvenuto al Barco, dove una donna di 50 anni è stata uccisa con un colpo di coltello. Il marito, di 52 anni, fermato come sospettato, ha scelto di non rispondere alle domande e di mantenere il silenzio. La polizia ha confermato la sua detenzione.

Ha mantenuto la linea del silenzio Vladimiro Lombardi, il 52enne fermato dalla polizia perché indiziato del femminicidio della moglie, la cinquantenne Samanta Zironi. L’uomo è comparso ieri mattina in tribunale per l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice Sandra Lepore. Come già fatto nella giornata di sabato con il pubblico ministero Ombretta Volta, anche ieri ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’udienza si è dunque aperta e chiusa nel giro di pochi minuti. Al termine, il giudice si è riservato la decisione sull’eventuale misura cautelare. "Il mio assistito al momento è molto agitato" si è limitato a dichiarare a margine dell’udienza il difensore di Lombardi, l’avvocato Gianluca Paparella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio al Barco, in aula. Uccisa con un colpo di coltello, il marito rimane ancora in silenzio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Femminicidio al Barco. Uccisa con una coltellata, accertamenti sui cellulariUna donna è stata uccisa con una coltellata in un appartamento nel quartiere Barco.

Femminicidio al Barco. Accoltella la moglie e poi chiama i soccorsi. Fermato il maritoUn uomo ha chiamato i soccorsi poco prima delle 4 del mattino, chiedendo aiuto dopo aver accoltellato la moglie in un appartamento nel quartiere...

Temi più discussi: Donna uccisa in casa a Ferrara, marito fermato non risponde a pm; Femminicidio al Barco, in aula. Uccisa con un colpo di coltello, il marito rimane ancora in silenzio; Uccide la moglie in casa: il marito chiama la polizia, arrestato; Femminicidio a Ferrara, Samanta Zironi uccisa a coltellate nel suo appartamento: arrestato il marito.

Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara, in via Gatti Casazza in località Barco, all’interno di una palazzina di edilizia popolare. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando x.com

Femminicidio al Barco, in aula. Uccisa con un colpo di coltello, il marito rimane ancora in silenzioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Femminicidio al Barco, l’udienza. Uccisa in casa con una coltellata, il marito oggi davanti al giudiceÈ fissata per stamattina l’udienza di convalida del fermo di Vladimiro Lombardi per il delitto di Samanta Zironi. Proseguono le indagini, a breve l’autopsia. Sentiti i vicini di casa e sequestrati tel ... msn.com