FedEx Moving salvi i 70 posti di lavoro di Genova | Grande vittoria dopo 96 ore di lotta

Notizia in breve

Sono stati salvati più di 70 posti di lavoro nel cantiere FedEx di Sestri Ponente dopo 96 ore di mobilitazione, che hanno incluso due giorni di sciopero e due di assemblea permanente. La vittoria arriva dopo una lunga fase di protesta, durata quasi quattro giorni. La notizia è stata comunicata al termine delle giornate di lotta, che hanno coinvolto i lavoratori in forma di assemblee e scioperi consecutivi.