FedEx Moving salvi i 70 posti di lavoro di Genova | Grande vittoria dopo 96 ore di lotta
Sono stati salvati più di 70 posti di lavoro nel cantiere FedEx di Sestri Ponente dopo 96 ore di mobilitazione, che hanno incluso due giorni di sciopero e due di assemblea permanente. La vittoria arriva dopo una lunga fase di protesta, durata quasi quattro giorni. La notizia è stata comunicata al termine delle giornate di lotta, che hanno coinvolto i lavoratori in forma di assemblee e scioperi consecutivi.
Sono salvi gli oltre 70 posti di lavoro del cantiere FedEx di Sestri Ponente. Un risultato ottenuto al termine di 96 ore di mobilitazione, tra due giorni di sciopero e due di assemblea permanente.Cos'era successo tra Moving e FedExI lavoratori coinvolti, corrieri e magazzinieri dipendenti della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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