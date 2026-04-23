Acquisita la Sinteris salvi 44 posti di lavoro

Il gruppo slovacco ha completato l'acquisizione dello stabilimento Sinteris, situato a Bentivoglio. La transazione è entrata in vigore ieri, portando alla fusione delle due aziende e garantendo la conservazione di 44 posti di lavoro. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa azienda acquisitrice, che ha reso noto il passaggio di proprietà e la continuità occupazionale nello stabilimento.

Lo stabilimento Sinteris di Bentivoglio entra ufficialmente a far parte del gruppo Gevorkyan. A comunicarlo la stessa azienda slovacca, che rende noto che ieri è entrata in vigore la transazione (nella foto) in seguito alla quale Gevorkyan Sinteris Italia s.r.l. ha acquisito tutte le attività dello stabilimento italiano di metallurgia delle polveri originariamente operante con il marchio Sinteris, comprese le attività materiali e immateriali e il marchio registrato. "Consideriamo l’integrazione di Sinteris nel gruppo come l’unione di due marchi con un solido background professionale e numerose sinergie. Il Gevorkyan Group rappresenta un’azienda ben consolidata e stabile nel lungo periodo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Acquisita la Sinteris, salvi 44 posti di lavoro Notizie correlate Apre un nuovo supermercato Iper Tosano nel Milanese, salvi i vecchi posti di lavoroSono confermati i posti di lavoro dell'ipermercato del centro commerciale di Vimodrone che, da Conad, diventerà Iper Tosano. Leggi anche: Crisi Snaidero, niente chiusura di reparto: per ora salvi 27 posti di lavoro