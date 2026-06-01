Crisi Moving 70 dipendenti a Genova rischiano di perdere il lavoro

Venerdì scorso, 70 dipendenti di un'azienda che gestisce servizi logistici per FedEx a Genova sono stati informati della possibile perdita del lavoro. Tra loro ci sono 58 corrieri e 12 magazzinieri. L’azienda ha comunicato che per la giornata odierna sarebbero stati sospesi. Nessuna comunicazione ufficiale sul futuro occupazionale. La notizia ha generato preoccupazione tra i lavoratori, che attendono ulteriori dettagli sulla situazione.

Sono 70 i dipendenti della Moving che, a Genova, rischiano di perdere l'impiego: la notizia è arrivata venerdì scorso quando l'azienda - società affidataria dei servizi logistici per FedEx - ha informato i lavoratori, 58 corrieri e 12 magazzinieri, che per la giornata di oggi sarebbero stati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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