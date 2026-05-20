Riccardo Scamarcio diventa Federico II nel nuovo film tra Puglia Napoli e Palermo

Riccardo Scamarcio torna sul set. Sono ripartite l’11 maggio le riprese de La Meraviglia del Mondo, il nuovo film diretto da Francesco Lopez di cui Scamarcio, oltre a essere protagonista, è anche come co-produttore attraverso la società Lebowski.Il film, prodotto da OZ Film, ruota attorno alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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