Federconsumatori ad Agrigento acqua a 630 euro l' anno e perdite al 51 per cento

Una famiglia di tre persone ad Agrigento spende circa 630 euro all’anno per il servizio idrico, con un consumo di 182 metri cubi. L’azienda che gestisce il servizio ha rilevato perdite sulla rete pari al 51 per cento.

Ad Agrigento una famiglia tipo di tre persone paga 630,44 euro l'anno per il servizio idrico integrato, con un consumo di 182 metri cubi. È quanto emerge dalla nuova indagine di Federconsumatori Sicilia sulle tariffe nei comuni capoluogo dell'isola, basata su dati aggiornati a fine 2025.Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emergenza acqua ad Agrigento: salvo l’impianto di Porto EmpedocleIn seguito alla grave carenza idrica che interessa la zona di Agrigento, il prefetto ha assunto la guida di una commissione straordinaria nazionale...

Salvini a Marsala: "L'aeroporto ad Agrigento per creare continuità territoriale, soldi anche per l'acqua"Durante un evento alle Saline Genna di Marsala, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato l'importanza di costruire un...

Acqua, Federconsumatori: Dove c’è il privato le tariffe sono più alteCirca metà dell'isola - si legge in una nota - paga l'acqua ad un prezzo in linea con la media nazionale (tra i 415 e i 527 euro per una famiglia tipo di tre persone), mentre l'altra metà paga di più ... grandangoloagrigento.it

Emergenza acqua ad Agrigento: AICA diffida Siciliacque e chiede l’intervento urgente della RegioneIl sovrambito nei giorni scorsi aveva deciso di limitare la fornitura a soli 800mila euro al mese, cioè quanto Aica era disposta a pagare ... grandangoloagrigento.it