In seguito alla grave carenza idrica che interessa la zona di Agrigento, il prefetto ha assunto la guida di una commissione straordinaria nazionale incaricata di gestire l’emergenza. È stato disposto un intervento immediato per prevenire il blocco delle forniture di acqua nell’area, mentre l’unico impianto di approvvigionamento ancora funzionante si trova a Porto Empedocle. La situazione resta sotto stretto controllo, con misure adottate per garantire la continuità del servizio.

Il prefetto Fabio Ciciliano ha assunto la guida della commissione straordinaria nazionale per affrontare l’emergenza legata alla carenza idrica, disponendo immediatamente un intervento d’urgenza per evitare il blocco delle forniture nell’area agrigentina. La decisione, presa con il decreto numero 48, garantisce la continuità operativa dell’impianto di dissalazione di Porto Empedocle, che altrimenti avrebbe dovuto cessare le attività proprio in questa giornata. Gestione d’urgenza e salvaguardia dell’approvvigionamento territoriale. La nomina del nuovo Commissario straordinario è stata formalizzata dalla Presidente del Consiglio il 9 aprile 2026, segnando il passaggio di consegne dopo la fine dell’incarico di Nicola Dell’Acqua, conclusosi il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza acqua ad Agrigento: salvo l’impianto di Porto Empedocle

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Siccità in Sicilia, Ciciliano firma il decreto: garantità operatività dissalatore di Porto Empedocle Il provvedimento d'urgenza del neo commissario per gli interventi urgenti commessi al fenomeno della siccità, Fabio Ciciliano https://qds.it/siccita-in-sicilia-ciciliano-f - facebook.com facebook

Prorogato l'esercizio provvisorio del dissalatore di Porto Empedocle. Il neo-commissario nazionale alla siccità Fabio Ciciliano firma il decreto che garantisce l'operatività dell'impianto fino al 30 ottobre: scongiurato lo spegnimento @TgrRai x.com