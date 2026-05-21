Salvini a Marsala | L' aeroporto ad Agrigento per creare continuità territoriale soldi anche per l' acqua

Durante un evento alle Saline Genna di Marsala, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato l'importanza di costruire un aeroporto ad Agrigento, riferendosi alla sua funzione di collegamento territoriale. Ha anche menzionato l'impegno di risorse per interventi legati all'approvvigionamento idrico. La proposta si inserisce nel quadro di interventi per migliorare le infrastrutture della zona, coinvolgendo finanziamenti pubblici destinati a diversi settori.

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