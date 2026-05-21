Salvini a Marsala | L' aeroporto ad Agrigento per creare continuità territoriale soldi anche per l' acqua
Durante un evento alle Saline Genna di Marsala, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottolineato l'importanza di costruire un aeroporto ad Agrigento, riferendosi alla sua funzione di collegamento territoriale. Ha anche menzionato l'impegno di risorse per interventi legati all'approvvigionamento idrico. La proposta si inserisce nel quadro di interventi per migliorare le infrastrutture della zona, coinvolgendo finanziamenti pubblici destinati a diversi settori.
La rinascita infrastrutturale del territorio Agrigentino passa dal cielo. Durante una manifestazione svoltasi alle Saline Genna di Marsala, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha posto l’accento sulla necessità strategica di realizzare l’aeroporto ad Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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