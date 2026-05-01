FC 26 IL MURO URUGUAIANO | COME SBLOCCARE COATES TOTS MO GRATIS

EA Sports ha annunciato un nuovo obiettivo live nel suo videogioco, che consente ai giocatori di ottenere gratuitamente Sebastián Coates, nella versione TOTS con 91 di valutazione complessiva. La promozione si lega alla possibilità di sbloccare Coates senza costi aggiuntivi, offrendo ai fan l’opportunità di arricchire la propria rosa con un difensore di alto livello. La novità riguarda la modalità di gioco e il modo di ottenere il giocatore.

La difesa si tinge di celeste. EA Sports ha rilasciato un nuovo obiettivo Live che permette di aggiungere alla propria squadra Sebastián Coates in versione Menzioni d’Onore TOTS da 91 OVR. Una carta fisica, potente e, soprattutto, sbloccabile senza spendere crediti. Ecco la guida ai requisiti. In un periodo dominato dalle grandi SBC e dai pacchetti, gli Obiettivi Live offrono sempre un’ottima boccata d’ossigeno per chi vuole migliorare il proprio team semplicemente giocando. Sebastián Coates riceve una carta celebrativa che ne esalta le doti da leader difensivo: con un 91 di Difesa e un mostruoso 93 di Fisico, il centrale uruguaiano è pronto a diventare il pilastro delle vostre formazioni a tema Liga Portugal o Sudamerica.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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