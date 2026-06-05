La stagione estiva di Football Ultimate Team continua a regalare sorprese a ritmi forsennati. In parallelo alla campagna Festival of Football, EA Sports ha appena rilasciato una nuova Evoluzione flash intitolata “Beep Beep”. Il nome dice già tutto: ispirata alla velocità supersonica e ai recuperi miracolosi di Alphonso Davies, questa Evolution è studiata per trasformare i vostri terzini sinistri in veri e propri motori inesauribili sulla fascia. Attenzione però, perché questa volta c’è un’importante novità legata alle modalità di riscatto. Scopriamo tutti i dettagli tecnici, i requisiti e i boost fenomenali di questo upgrade. SCADENZA E PARTICOLARITÀ “SOLO APP”. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, arriva l’Evoluzione “Beep Beep”: attenzione al requisito di riscatto solo da App!

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