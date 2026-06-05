FC 26 arriva l’Evoluzione Beep Beep | attenzione al requisito di riscatto solo da App!
EA Sports ha lanciato una nuova Evoluzione flash per Football Ultimate Team, chiamata “Beep Beep”. La novità riguarda il requisito di riscatto, che ora può essere effettuato esclusivamente tramite l’app dedicata. La stagione estiva del gioco continua a offrire aggiornamenti e sorprese, in concomitanza con la campagna Festival of Football. La disponibilità della Evoluzione “Beep Beep” si inserisce nel calendario di eventi in corso, con dettagli specifici sul metodo di riscattabilità.
La stagione estiva di Football Ultimate Team continua a regalare sorprese a ritmi forsennati. In parallelo alla campagna Festival of Football, EA Sports ha appena rilasciato una nuova Evoluzione flash intitolata “Beep Beep”. Il nome dice già tutto: ispirata alla velocità supersonica e ai recuperi miracolosi di Alphonso Davies, questa Evolution è studiata per trasformare i vostri terzini sinistri in veri e propri motori inesauribili sulla fascia. Attenzione però, perché questa volta c’è un’importante novità legata alle modalità di riscatto. Scopriamo tutti i dettagli tecnici, i requisiti e i boost fenomenali di questo upgrade. SCADENZA E PARTICOLARITÀ “SOLO APP”. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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