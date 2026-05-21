FC 26 ARRIVA AUTORITÀ COMPOSTA | L’EVOLUZIONE DA +10 OVR CHE CREA UN MURO INSUPERABILE Composed Authority

Da imiglioridififa.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un potenziamento mostruoso per la difesa. EA Sports ha ufficialmente rilasciato “Autorità composta”, una nuova Evoluzione a pagamento che promette di stravolgere i valori dei vostri difensori centrali. Con un incremento clamoroso di ben +10 alla valutazione generale e lo sblocco di PlayStyle+ dominanti, questa sfida è il modo perfetto per blindare la retroguardia. Analizziamo costi, requisiti e statistiche. Trovare difensori centrali che uniscano velocità, fisicità e soprattutto i giusti stili di gioco per contrastare i TOTS d’attacco è la priorità di ogni giocatore in questa fase del ciclo vitale di Ultimate Team. L’Evoluzione “Autorità composta” fa esattamente questo: prende un difensore grezzo o leggermente indietro con il meta e lo trasforma in un leader difensivo d’élite, capace di leggere in anticipo ogni minaccia. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 arriva autorit192 composta l8217evoluzione da 10 ovr che crea un muro insuperabile composed authority
© Imiglioridififa.com - FC 26, ARRIVA “AUTORITÀ COMPOSTA”: L’EVOLUZIONE DA +10 OVR CHE CREA UN MURO INSUPERABILE (Composed Authority)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

FC 26, “LE PRÉSIDENT”: L’EVOLUZIONE DA 125K CHE CREA IL NUOVO LAURENT BLANCEcco l’articolo per Google Discovery, scritto con un taglio tecnico e un titolo forte per catturare l’attenzione su questa Evoluzione ispirata a una...

Leggi anche: FC 26, “RIFLESSI DA GATTO”: L’EVOLUZIONE CHE TRASFORMA IL TUO PORTIERE IN UN MURO

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web