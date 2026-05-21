Un potenziamento mostruoso per la difesa. EA Sports ha ufficialmente rilasciato “Autorità composta”, una nuova Evoluzione a pagamento che promette di stravolgere i valori dei vostri difensori centrali. Con un incremento clamoroso di ben +10 alla valutazione generale e lo sblocco di PlayStyle+ dominanti, questa sfida è il modo perfetto per blindare la retroguardia. Analizziamo costi, requisiti e statistiche. Trovare difensori centrali che uniscano velocità, fisicità e soprattutto i giusti stili di gioco per contrastare i TOTS d’attacco è la priorità di ogni giocatore in questa fase del ciclo vitale di Ultimate Team. L’Evoluzione “Autorità composta” fa esattamente questo: prende un difensore grezzo o leggermente indietro con il meta e lo trasforma in un leader difensivo d’élite, capace di leggere in anticipo ogni minaccia. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, ARRIVA “AUTORITÀ COMPOSTA”: L’EVOLUZIONE DA +10 OVR CHE CREA UN MURO INSUPERABILE (Composed Authority)

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