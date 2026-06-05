EA Sports ha lanciato una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Mateo Chávez, un trequartista ed esterno messicano, disponibile nella modalità Festival del calcio: Orgoglio nazionale. La sfida richiede il completamento di determinati requisiti e il giocatore può ottenere la carta con una valutazione complessiva di 92. La carta del giocatore è considerata interessante come terzino live, con requisiti specifici e un prezzo di mercato variabile.

EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata al trequartistaesterno messicano Mateo Chávez, disponibile nella nuovissima versione Festival del calcio: Orgoglio nazionale con un’ottima valutazione di 92 OVR. PROMEMORIA IMPORTANTE: Essendo una carta “Orgoglio nazionale”, Chávez è un oggetto live dinamico che si aggiornerà in base ai risultati del Messico. Viene rilasciato senza PlayStyle, ma potrai sbloccarli e personalizzarli gratuitamente inserendo la carta nel PlayStyle Lab all’interno del menu Evoluzioni. SCADENZA E DETTAGLI DELLA SBC. Ripetibile: No. Scadenza: C’è tempo esattamente 7 giorni per completarla.. Premio: 1x Mateo Chávez “Orgoglio nazionale” (Non scambiabile). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, arriva la SBC Mateo Chávez: requisiti, prezzo e perché è un terzino live da prendere

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