EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) di alto livello in Ultimate Team. Tra i requisiti richiesti, c’è la possibilità di ottenere Nemanja Vidi? come premio. La SBC richiede di completare determinati obiettivi di squadra e soddisfare specifici criteri di formazione. I giocatori interessati devono raccogliere e scambiare vari elementi per poter completare la sfida e ottenere il premio.

EA Sports ha ufficialmente rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) di altissimo livello all’interno dei menu di Ultimate Team. Stiamo parlando di Nemanja Vidi? in versione speciale “Icona Campione eCL” con una valutazione complessiva di ben 94 OVR. Il leggendario difensore centrale serbo del Manchester United si presenta come un vero e proprio muro invalicabile per i reparti arretrati. Analizziamo nel dettaglio tutti i requisiti delle sfide, la scadenza e il verdetto tecnico per capire se vale la pena investire i propri scarti ad alta valutazione (fodder). SCADENZA E DETTAGLI DELLA SBC. La Sfida Creazione Rosa non è ripetibile e rimarrà disponibile nei menu di gioco per esattamente 21 giorni (20 giorni e 23 ore al momento del rilascio). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26: arriva Nemanja Vidi? Icona eCL, requisiti e come completare la SBC

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