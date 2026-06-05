Favasuli ha esordito con la nazionale italiana, segnando il suo primo impegno internazionale. Il giocatore, originario di Terni, ha partecipato a una partita ufficiale con la selezione maggiore. La Ternana sta valutando i giovani talenti che potrebbero rafforzare la rosa. La gestione del club si differenzia da quella del modello Catanzaro, adottando strategie diverse per lo sviluppo dei giocatori e la costruzione della squadra.

Chi sono i giovani talenti che potrebbero ricostruire la Ternana?. Perché il modello Catanzaro è diverso dalla gestione della Ternana?. Come può la nuova società evitare di perdere altri giovani talenti?. Quali calciatori nati tra il 2006 e il 2008 garantiranno la Serie D?.? In Breve Debutto di Favasuli contro il Lussemburgo mercoledì 3 giugno sotto la guida di Baldini. Circa 200 giovani calciatori svincolati dopo il fallimento societario della Ternana. Obbligo Serie D 2026-27: schierare nati nel 2006, 2007 e 2008. Possibile base tecnica con Turella, Coltorti, Bruti e Valenti per la ricostruzione. Costantino Favasuli esordisce con l’Italia: il talento che nasce tra i vicoli di Terni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Favasuli debutta in Nazionale: il talento di Terni vola con l’Italia

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