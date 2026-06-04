Ternana l’ex Fere Costantino Favasuli esordisce in nazionale | tra i tanti giovani di talento passati in rossoverde e quelli da cui ripartire

Costantino Favasuli, ex giocatore della Ternana ora al Catanzaro, ha esordito in nazionale maggiore durante l’amichevole contro il Lussemburgo il 3 giugno. È stato titolare nel match, segnando un passo importante nella sua carriera. Tra i tanti passati dalla squadra rossoverde, si distingue ora come primo a debuttare in nazionale.

Un ex calciatore della Ternana ha avuto l’onore di esordire in nazionale maggiore. Si tratta di Costantino Favasuli, attualmente al Catanzaro, partito titolare nell’amichevole contro il Lussemburgo di mercoledì 3 giugno. Una sfida particolare, con l’Italia non qualificata ai Mondiali e con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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