Edoardo Mancini tra i 10 finalisti di Le Stelle di Domani | il talento del Panzini vola alla finale nazionale

Edoardo Mancini, studente dell’Istituto “Panzini” di Senigallia, è stato selezionato come uno dei dieci finalisti della seconda edizione di “Le Stelle di Domani”. La competizione nazionale, organizzata da Unilever, si rivolge ai giovani talenti nel settore della cucina italiana. La sua partecipazione è stata annunciata in seguito alla fase di selezione, che ha coinvolto numerosi candidati provenienti da diverse regioni del paese.