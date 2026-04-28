Edoardo Mancini tra i 10 finalisti di Le Stelle di Domani | il talento del Panzini vola alla finale nazionale
Edoardo Mancini, studente dell’Istituto “Panzini” di Senigallia, è stato selezionato come uno dei dieci finalisti della seconda edizione di “Le Stelle di Domani”. La competizione nazionale, organizzata da Unilever, si rivolge ai giovani talenti nel settore della cucina italiana. La sua partecipazione è stata annunciata in seguito alla fase di selezione, che ha coinvolto numerosi candidati provenienti da diverse regioni del paese.
SENIGALLIA – Grande soddisfazione per l’Istituto di Istruzione Superiore “Panzini” di Senigallia: lo studente Edoardo Mancini è tra i 10 finalisti della seconda edizione di “Le Stelle di Domani”, la competizione nazionale dedicata ai giovani talenti della cucina italiana, promossa da Unilever.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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