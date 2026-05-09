Fausto Lama | il nuovo inizio solista tra nuovi brani e il passato chiuso

Fausto Lama ha annunciato il suo passaggio a una carriera solista, portando con sé nuovi brani e anche alcuni pezzi del passato chiusi a chiave. La decisione di non condividere più i brani dei Coma Cose con il pubblico è stata resa nota, mentre si attendono sviluppi sulla scrittura del suo prossimo album, che potrebbe essere influenzato dal recente divorzio. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di queste scelte.

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? Domande chiave Perché Fausto Lama ha deciso di chiudere a chiave i brani dei Coma Cose?. Come influenzerà il suo recente divorzio la scrittura del nuovo album?. Cosa cambierà nel setlist del MI AMI Festival senza i vecchi successi?. Quale legame resta tra l'artista e Francesca dopo la fine del progetto?.? In Breve Debutto live al MI AMI Festival di Milano sabato 23 maggio.. Tre singoli inediti anticipano l'uscita dell'album prevista per ottobre.. Nuovi brani esplorano il tema del fast love dopo il divorzio.. Esclusione dei brani Coma Cose come Cuoricini dal repertorio solista.. Milano, 8 maggio 2026. Fausto Lama lancia il nuovo progetto solista con tre singoli inediti che anticipano l’album previsto per ottobre, segnando una netta separazione artistica da California.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fausto Lama: il nuovo inizio solista tra nuovi brani e il passato chiuso ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Fausto Lama archivia i Coma Cose: arriva il suo primo singolo da solista Notizie correlate Coma_Cose: il dolore di Fausto Lama dopo il tramonto del duoIl progetto musicale e sentimentale dei Coma_Cose è ufficialmente giunto al termine, lasciando spazio a una nuova fase solista per Fausto Lama. A Urgnano concerto d’organo di Fausto Caporali: “In dialogo tra passato e presente”A Urgnano è tutto pronto per il nuovo appuntamento della rassegna di concerti “Tra cielo e terra. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: FAUSTO LAMA Burrocacao il nuovo singolo; Fausto Lama, Burrocacao: testo e significato del brano; Fausto Lama riparte da sé con nuova musica che racconta l'amore; Dopo il fast food e il fast fashion arriva l’era del fast love! Burrocacao l'inedito di Fausto Lama. FAUSTO LAMA Burrocacao il nuovo singoloBurrocacao è una ballad dal sound contemporaneo che si muove tra intimità e disillusione. Il brano fotografa quella velocità con cui si entra ed esce dalla vita degli altri, tra incontri che sembrano ... newsic.it Fausto Lama riparte da sé con nuova musica che racconta l'amoreEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Che bravo bravo lui!!! Fausto Lama (il signor Coma Cose) scrive cose intense e malinconiche x.com fausto lama dichiara: cantavamo cuoricini ma ci stavamo lasciando reddit