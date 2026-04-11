Coma_Cose | il dolore di Fausto Lama dopo il tramonto del duo

Il duo musicale Coma_Cose si è sciolto, segnando la fine di un progetto che univa musica e sentimenti. Dopo questa separazione, uno dei due componenti, Fausto Lama, ha annunciato di intraprendere una carriera da solista. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori, mentre il duo non ha fornito dettagli sulle ragioni della separazione. Ora, Lama si prepara a nuove sfide musicali da solista.

Il progetto musicale e sentimentale dei ComaCose è ufficialmente giunto al termine, lasciando spazio a una nuova fase solista per Fausto Lama. A quasi un anno dalla separazione avvenuta nel 2025 tra il cantautore e Francesca Mesiano, nota come California, emergono nuovi dettagli sulla fine di un sodalizio che aveva unito vita privata e carriera artistica, culminato in una proposta di matrimonio dopo l’edizione di Sanremo e una cerimonia vissuta in estrema riservatezza. La fine di un binomio inscindibile tra palco e vita privata. L’equilibrio tra amore e collaborazione professionale si è rivelato fragile per il duo composto da Fausto Lama e California.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coma_Cose: il dolore di Fausto Lama dopo il tramonto del duo Leggi anche: Coma Cose, ora Fausto rivela perché si sono lasciati: le sue parole non lasciano alcun dubbio Fausto Lama: «Cantavamo Cuoricini mentre ci stavamo lasciando. Il lavoro aveva divorato tutto, oggi riparto da solo»Il cantante si racconta al Corriere della Sera in occasione del debutto come solista con il singolo Giovani Bukowski che segna per lui il passaggio...