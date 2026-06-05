Il difensore spagnolo, Mario Gila, avrebbe un accordo di massima con il Napoli. La Lazio sta considerando un addio e sta valutando le offerte ricevute. La trattativa tra le due squadre è in corso, con Gila che desidera trasferirsi agli azzurri. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma l’interesse del Napoli è molto forte. La situazione resta in evoluzione, con i club che negoziano i dettagli.

Mario Gila verso il Napoli: il difensore spagnolo ha un’intesa di massima con la squadre e la Lazio starebbe iniziando a valutare l’addio. Gila e il Napoli: l’accordo con il giocatore c’è già. La trattativa prende forma attorno al centrale di Barcellona. Giovanni Manna ha già raggiunto un’intesa di massima con il 25enne, ma il nodo rimane la distanza con il club biancoceleste. La Lazio chiede 27 milioni di euro, cifra che il Napoli ritiene spropositata per un difensore che non rappresenta una priorità assoluta sul mercato estivo. Gila, però, spinge per il trasferimento e farebbe carte false pur di lasciare Roma. Le ragioni della fretta sono concrete. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - “Farebbe carte false per trasferirsi al Napoli”. L’obiettivo degli azzurri fa impazzire i tifosi

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