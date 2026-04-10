Alisson Santos, portiere del Napoli, ha condiviso le sue sensazioni sulla permanenza in squadra, affermando di sentirsi a casa. Ha parlato del suo percorso, delle emozioni vissute e di alcuni momenti chiave della sua esperienza nel club. Recentemente, ha anche rivelato alcuni retroscena legati al gol segnato alla Roma. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i tifosi azzurri, che seguono con attenzione la sua crescita.

Alisson Santos conquista Napoli dentro e fuori dal campo. Il giovane talento azzurro ha raccontato le sue emozioni e il suo percorso tra sogni realizzati, momenti decisivi e ambizioni con la maglia azzurra. Il brasiliano si racconta a 360°: parole toccanti. In un’intervista rilasciata in Small Talk sul canale Youtube del Napoli, il brasiliano ha descritto l’approccio con l’ambiente, il gol all’esordio e i personaggi a cui si ispira: “Dopo il mio gol alla Roma sentivo i tifosi urlare il mio nome: lo stadio era pieno, è stato il momento in cui ho realizzato di avercela fatta, di aver realizzato il mio sogno. Mi sono sempre ispirato a Ronaldinho e Neymar. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Alisson fa impazzire tifosi azzurri: “Mi sento a casa”, poi il retroscena sul gol alla Roma

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