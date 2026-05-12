Napoli confermati i contatti per un obiettivo di mercato | l’annuncio fa impazzire i tifosi!

Nel calcio, il Napoli sta portando avanti trattative per un calciatore israeliano nato nel 2004, con contatti ancora in corso con il suo entourage. La trattativa si svolge indipendentemente dal futuro di un altro giocatore, attualmente legato alla squadra, e le discussioni con il club sono ancora attive. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, che attendono aggiornamenti ufficiali.

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Anan Khalaili arriva al Napoli a prescindere dal futuro di Giovanni Manna, corteggiato dalla Roma. I contatti tra il club azzurro e l’esterno israeliano classe 2004 proseguono attivi e concreti. Khalaili: confermati i contatti con il Napoli. Il profilo dell’esterno dell’Union Saint-Gilloise piace molto al Napoli e rappresenta un’opzione seria per la fascia destra della prossima stagione. Luca Marchetti, esperto di mercato di SkySport, ha confermato a Radio Marte i primi contatti effettivi tra le parti: “È vero che piace, e posso dirvi che ci sono stati i primi contatti: i contatti ci sono, il ragazzo è considerato un profilo interessante per il futuro”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, confermati i contatti per un obiettivo di mercato: l’annuncio fa impazzire i tifosi! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CALCIOMERCATO: LUCCA E LANG SALUTANO! QUANTO INCASSA IL NAPOLI GIOVANE, MALDINI. NO INSIGNE! Notizie correlate Inter pronta al colpo di mercato che fa impazzire i tifosil'inter prepara un intervento decisivo sul mercato, con un piano mirato a potenziare la rosa e a inseguire obiettivi concreti in vista della prossima... Lukaku, l’annuncio dalla Turchia fa impazzire i tifosi: l’affare può decollare!Romelu Lukaku verso la Turchia: il Fenerbahce lo vuole e il suo presidente promette l’acquisto ai tifosi se vincerà le elezioni il 6 e 7 giugno... Argomenti più discussi: Allerta Hantavirus, caso sospetto di contatto in Campania: attenzione massima nel casertano; Allerta Hantavirus in Italia: un 24enne napoletano tra i quattro in quarantena; Hantavirus, oggi la circolare per l'Italia: dal tracciamento all'isolamento solo per i contatti stretti. Tampone negativo per il...; Hantavirus, test negativo per la persona in isolamento in Veneto. ROMANELLI RAPPRESENTANZE S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com