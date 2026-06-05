Secondo una recente indagine italiana, si discute se avere rapporti sessuali con un’intelligenza artificiale possa essere considerato un atto di tradimento. La ricerca ha evidenziato come questa domanda susciti opinioni contrastanti, spesso influenzate da giudizi morali e pregiudizi. Non sono stati forniti dettagli su specifici comportamenti o su come vengono valutate le azioni in questione. La discussione rimane aperta e senza una definizione ufficiale.

Fare sesso con un’intelligenza artificiale è tradimento? La risposta, emersa dalla prima grande indagine italiana sul tema, è un capolavoro di opportunismo e moralismo. Per sé stessi, no, un po’ come la masturbazione. Se invece è il proprio partner a relazionarsi con il chatbot, per l’82% si tratta di tradimento. Lo studio è stato commissionato da Xlovecam, piattaforma di intrattenimento per adulti, all’istituto di ricerca francese Discurv, su un campione rappresentativo di mille italiani maggiorenni (aprile 2026). I dati dicono che il fenomeno non è più marginale. Il 54% degli italiani ha già chiesto consigli intimi o sentimentali a un’AI, e il 15% lo fa abitualmente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fare sesso con l’Intelligenza artificiale, l’ultima frontiera del peccato

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