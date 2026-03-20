Intelligenza emotiva a scuola anche per studenti con BES | come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale Video gratuito

Una nuova iniziativa introduce l'uso di piattaforme informatiche e intelligenza artificiale per insegnare l'intelligenza emotiva nelle scuole, anche agli studenti con bisogni educativi speciali. Un video gratuito illustra come riconoscere le proprie emozioni, nominarle e condividere paure, sensazioni e reazioni. Il progetto mira a integrare queste competenze nel percorso scolastico, coinvolgendo insegnanti e studenti.

Riconoscere le proprie emozioni, dare loro un nome, condividere paure, sensazioni e reazioni per capire di non essere “sbagliati”, saper co-costruire reti di relazioni e prendere decisioni responsabili: questi sono alcuni degli aspetti dell’Apprendimento Socio-Emotivo, fondamentali per lo sviluppo armonico degli studenti e per il raggiungimento anche degli obiettivi cognitivi. Attraverso una serie di brevi esercitazioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Una selezione di notizie su Intelligenza Artificiale

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