Intelligenza emotiva a scuola anche per studenti con BES | come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale Corso gratuito

Un corso gratuito si concentra sull'insegnamento dell'intelligenza emotiva a scuola, incluso per studenti con bisogni educativi speciali. Attraverso piattaforme informatiche e strumenti di Intelligenza Artificiale, vengono illustrate tecniche per riconoscere e denominare le emozioni, condividere paure, sensazioni e reazioni. L'obiettivo è offrire strumenti pratici a insegnanti e studenti per migliorare la gestione delle emozioni in ambito scolastico.

Riconoscere le proprie emozioni, dare loro un nome, condividere paure, sensazioni e reazioni per capire di non essere “sbagliati”, saper co-costruire reti di relazioni e prendere decisioni responsabili: questi sono alcuni degli aspetti dell’Apprendimento Socio-Emotivo, fondamentali per lo sviluppo armonico degli studenti e per il raggiungimento anche degli obiettivi cognitivi. Attraverso una serie di brevi esercitazioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti utili per approfondire Intelligenza Artificiale Temi più discussi: Intelligenza emotiva a scuola (anche per studenti con BES): come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale. Corso gratuito; Benessere a scuola tra intelligenza emotiva e vita digitale; Raffaele Gaito: Da Meta ad Amazon, va di moda l'AI washing: una comoda scusa per licenziare (di A. Sarno); Gli studenti di Ac a Montesilvano per la Scuola di formazione. Perché l’Intelligenza Artificiale a scuola è una sfida di civiltàIl tema dell'Ai a scuola è di interesse generale e riguarda il modo in cui si costruiscono competenze e capacità di governo dell’innovazione ... econopoly.ilsole24ore.com Intelligenza Artificiale: slitta al 2027 l’applicazione delle regole del Parlamento Europeo per quella ad alto rischio e per l’istruzioneIl Parlamento Europeo rinvia al 2027 l'applicazione delle norme sull'Intelligenza Artificiale ad alto rischio e vieta i deepfake sessualmente espliciti ... orizzontescuola.it La Stampa. . Lo slogan è suggestivo: Pull the Plug. Staccate le spina. Il boicottaggio dell’intelligenza artificiale è appena iniziato ma ha già il fascino delle grandi rivoluzioni che nascono in sordina e poi dilagano. Il dibattito sull’AI è passato dalle discettazioni a - facebook.com facebook Intelligenza Artificiale, giornali e l'economia del clic x.com