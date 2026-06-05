Far Away replica puntata 5 giugno in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Il 5 giugno è andata in onda una nuova puntata della soap turca Far Away. Durante l’episodio, si è svolto il funerale di Boran. In quel momento, Ecmel ha espresso la sua rabbia rivolgendosi a Sadakat e Hasan, accusandoli di averlo denunciato. La puntata è disponibile in streaming e il video è stato trasmesso da Mediaset.