Famiglia del bosco Nordio | ‘nessun illecito da parte dei magistrati’ Inchiesta archiviata

L'inchiesta sulla famiglia del bosco è stata archiviata dopo aver verificato che i magistrati non hanno commesso illeciti. L'indagine era stata avviata per accertare eventuali violazioni dei doveri di imparzialità e si era concentrata su comportamenti ritenuti sospetti. Dopo le verifiche, non sono stati riscontrati elementi che dimostrino irregolarità o condotte illecite da parte dei magistrati coinvolti. La decisione di archiviare l'indagine è stata comunicata ufficialmente.

L’ispezione ministeriale avviata sul comportamento dei magistrati che hanno seguito il caso della “famiglia nel bosco” si è conclusa senza rilievi disciplinari “All’esito dell’inchiesta sulla ‘famiglia nel bosco’ disposta dal ministro della giustizia Carlo Nordio, non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati”. Lo afferma una nota diffusa dal ministero di via Arenula. “Le decisioni di merito in ossequio all’indipendenza e all’autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione. Così il ministro dispone l’archiviazione del procedimento sul caso, conclude la nota. Gli ispettori del ministero della Giustizia si sono recati al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, hanno acquisito atti e ascoltato i magistrati coinvolti nell’ambito della delega conferita dal ministro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Famiglia nel Bosco: nessun illecito dai PM

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