Famiglia nel bosco archiviata inchiesta sui magistrati del Tribunale per i Minorenni Nordio | Nessun illecito disciplinare

Notizia in breve

L'inchiesta sulla famiglia nel bosco, avviata dal Ministero della Giustizia, è stata archiviata. I magistrati del Tribunale per i Minorenni coinvolti non hanno commesso illeciti disciplinari. La decisione è stata comunicata dopo le verifiche sulle procedure adottate nel caso. Nessuna sanzione è stata applicata ai magistrati coinvolti. Nordio ha confermato che non ci sono irregolarità nel procedimento.