Famiglia nel bosco archiviata inchiesta sui magistrati del Tribunale per i Minorenni Nordio | Nessun illecito disciplinare
L'inchiesta sulla famiglia nel bosco, avviata dal Ministero della Giustizia, è stata archiviata. I magistrati del Tribunale per i Minorenni coinvolti non hanno commesso illeciti disciplinari. La decisione è stata comunicata dopo le verifiche sulle procedure adottate nel caso. Nessuna sanzione è stata applicata ai magistrati coinvolti. Nordio ha confermato che non ci sono irregolarità nel procedimento.
All'esito dell'inchiesta sulla "famiglia nel bosco" disposta dal ministero della Giustizia non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei pm: "Le decisioni di merito in ossequio all’indipendenza e all'autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione", si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Famiglia nel bosco, nessun illecito dai pm: archiviata l'inchiesta x.com
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Famiglia nel bosco, il ministero della Giustizia archivia il caso: nessun illecito disciplinare per i magistratiIl caso della famiglia nel bosco si chiude: nessun illecito disciplinare per i magistrati. L'esito dell'ispezione Nordio. ilfattoquotidiano.it