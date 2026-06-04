Famiglia nel bosco inchiesta archiviata Nordio | Nessun illecito disciplinare da magistrati

L'inchiesta sulla famiglia nel bosco è stata archiviata senza che siano stati riscontrati illeciti disciplinari da parte dei magistrati coinvolti. Il ministro della giustizia ha comunicato che non ci sono prove di comportamenti illeciti da parte della magistratura nel corso delle indagini.

All'esito dell'inchiesta sulla famiglia nel bosco disposta dal Ministro della giustizia "non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati". Così in una nota il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, disponendo l'archiviazione dell'inchiesta. "Le decisioni di merito in ossequio all'indipendenza e all'autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione", precisa la nota. Recentemente, il Tribunale dei minori dell'Aquila aveva sospeso la responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e del marito Nathan Trevallion, disponendo l'allontanamento dei 3 figli. "Un giorno parlerò della vicenda, sicuramente lo farò. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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