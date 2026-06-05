Falso diploma per fare il bidello | deve restituire 26.000 euro

Un uomo ha ottenuto un falso diploma per lavorare come bidello e deve restituire 26.000 euro. La polizia ha scoperto come il documento falso abbia superato i controlli. Nel procedimento sono coinvolti in totale 494 indagati, tra cui l’uomo e altri soggetti. Le indagini continuano per accertare i dettagli delle modalità di falsificazione e le eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti.

Come ha fatto un diploma inesistente a superare i controlli?. Chi sono gli altri 493 indagati coinvolti nel maxi processo?. Perché la Corte dei Conti ha ridotto l'importo del risarcimento?. Quali falle del sistema hanno permesso questa frode nelle graduatorie?.? In Breve L'uomo ha lavorato tra il 2019 e il 2020 in quattro istituti del veronese.. La Corte dei Conti ha ridotto il risarcimento a poco più di 13.000 euro.. Il maxi processo a Vallo della Lucania coinvolge complessivamente 493 indagati.. Il falso diploma riguardava un titolo professionale conseguito nel 2013 nel Salernitano..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Cornered by her family! The man from that night stepped in: 'Who dares touch my wife and child'

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Falso diploma per fare il bidello in quattro scuole: 50enne condannato a risarcire il ministero dell’IstruzioneUn uomo di 50 anni, originario di Torre Annunziata, è stato condannato dalla Corte dei Conti veneta a risarcire il ministero dell’Istruzione.

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Argomenti più discussi: Falso diploma per fare il bidello in quattro scuole: 50enne condannato a risarcire il ministero dell’Istruzione; Diploma falso e danno erariale: la Corte dei Conti assolve il dipendente se la prestazione è stata utile; Diploma falso: niente danno erariale se il lavoro è utile; Falsi diplomi di formazione in Medicina generale ottenuti in Romania: 3 dottori veneti condannati.

Una recente sentenza della Corte dei Conti assolve un dipendente dall'accusa di danno erariale per aver lavorato con un diploma falso: ma la condizione da rispettare è che la prestazione deve risultare utile. Scopriamo più nello specifico di cosa si tratta. : reddit