Cassazione | lui deve restituire 491.000 euro alla ex moglie

La Corte di Cassazione ha deciso che un uomo deve restituire alla ex moglie 491.508 euro, più gli interessi, a seguito di una disputa legale riguardante l’acquisto di un immobile familiare avvenuto nel 2007. La sentenza si basa su una vicenda che coinvolge la divisione dei beni e la restituzione di somme di denaro tra le parti coinvolte. La decisione definitiva si è pronunciata nei confronti dell’uomo, confermando quanto stabilito nelle fasi precedenti del procedimento.

La Cassazione ha stabilito che un uomo deve restituire alla sua ex moglie 491.508 euro, oltre agli interessi maturati, a seguito di una vicenda legale iniziata con l’acquisto di un immobile familiare nel 2007. La decisione definitiva chiude un lungo contenzioso nato dalla gestione dei patrimoni e degli obblighi economici durante il matrimonio, avvenuto nel contesto milanese tra piazza Sant’Ambrogio e corso Italia. Dalle mura di casa alla sentenza della Suprema Corte. Tutto ha avuto inizio nel 2007, quando la coppia decise di liquidare un appartamento in comproprietà situato nei pressi di piazza Sant’Ambrogio. Il capitale derivante dalla vendita, integrato da altre somme, fu destinato all’acquisto di una nuova abitazione in una via laterale di corso Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassazione: lui deve restituire 491.000 euro alla ex moglie Guadagna 400 euro in pochi giorni da disoccupata, ma non poteva: perché ora deve restituire 10 mila euro di NaspiHa lavorato solo pochi giorni, guadagnando meno di 400 euro, ma ora dovrà restituire oltre 10. Pensione di aprile a rischio, c'è chi dovrà restituire 1.000 euro per un errore dell'InpsNel marzo del 2025 circa 15mila pensionati italiani si sono ritrovati con un assegno mensile insolitamente più alto: in media quasi mille euro in più...