Falso diploma per fare il bidello in quattro scuole | 50enne condannato a risarcire il ministero dell’Istruzione

Un uomo di 50 anni, originario di Torre Annunziata, è stato condannato dalla Corte dei Conti veneta a risarcire il ministero dell’Istruzione. L’uomo aveva lavorato come collaboratore scolastico in quattro scuole, presentando un diploma falsificato. La condanna è stata emessa dopo aver accertato che il documento utilizzato per ottenere l’impiego era falso. La sentenza prevede il pagamento di una somma al ministero.

Dovrà risarcire il ministero dell’Istruzione un 50enne originario di Torre Annunziata, condannato dalla sezione veneta della Corte dei Conti dopo aver lavorato come collaboratore scolastico in diverse scuole con un diploma rivelatosi falso. L’uomo, scrive il Corriere della Sera, aveva ottenuto incarichi a tempo determinato tra il 2019 e il 2020 in quattro istituti della provincia di Verona, tra cui le scuole di Malcesine e Bussolengo, oltre all’istituto delle Golosine e all’Ipseoa “Alberto Berti”. In quell’arco di tempo avrebbe percepito oltre 26 mila euro lordi. Le indagini e il diploma falso. Secondo quanto emerso dalle indagini, il titolo di studio presentato per l’inserimento nelle graduatorie del personale Ata presso l’Ufficio scolastico regionale del Veneto sarebbe risultato falso. 🔗 Leggi su Open.online

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