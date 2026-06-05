Falsi da due euro | smantellata la rete che ingannava l’Europa

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia ha smantellato una rete che produceva e distribuiva falsi da due euro in Europa. Le indagini hanno evidenziato come le monete contraffatte riuscissero a superare i controlli grazie a componenti cinesi assemblati in laboratori situati in Toscana. La rete utilizzava un sistema di produzione complesso, con pezzi importati e assemblati in Italia, per immettere sul mercato monete false che imitavano quelle ufficiali. Sono state sequestrate grandi quantità di denaro contraffatto.

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Come hanno fatto queste monete a superare i controlli europei?. Quali componenti cinesi venivano assemblati nei laboratori in Toscana?. Dove sono stati riciclati i profitti generati dalla rete criminale?. Quante monete contraffatte sono già entrate nel circuito legale?.? In Breve Componenti in nichel prodotti in Cina e assemblati tramite macchinari in Toscana. Distribuzione attraverso cambiamonete di sale slot e bingo in Spagna e Germania. Repliche di monete commemorative di Germania, Lussemburgo, Belgio, Slovenia e Grecia. Riciclaggio profitti in Croazia e tentata fuga dei responsabili verso la Serbia. L’organizzazione che ha infiltrato l’Europa con monete da due euro perfette a Prato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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