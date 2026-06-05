La polizia ha smantellato una rete che produceva e distribuiva falsi da due euro in Europa. Le indagini hanno evidenziato come le monete contraffatte riuscissero a superare i controlli grazie a componenti cinesi assemblati in laboratori situati in Toscana. La rete utilizzava un sistema di produzione complesso, con pezzi importati e assemblati in Italia, per immettere sul mercato monete false che imitavano quelle ufficiali. Sono state sequestrate grandi quantità di denaro contraffatto.

Come hanno fatto queste monete a superare i controlli europei?. Quali componenti cinesi venivano assemblati nei laboratori in Toscana?. Dove sono stati riciclati i profitti generati dalla rete criminale?. Quante monete contraffatte sono già entrate nel circuito legale?.? In Breve Componenti in nichel prodotti in Cina e assemblati tramite macchinari in Toscana. Distribuzione attraverso cambiamonete di sale slot e bingo in Spagna e Germania. Repliche di monete commemorative di Germania, Lussemburgo, Belgio, Slovenia e Grecia. Riciclaggio profitti in Croazia e tentata fuga dei responsabili verso la Serbia. L’organizzazione che ha infiltrato l’Europa con monete da due euro perfette a Prato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falsi da due euro: smantellata la rete che ingannava l’Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hashish dal Marocco a Milano, smantellata rete: 20 arresti

Notizie e thread social correlati

Visti falsi e schiavitù: smantellata rete da 19 milioni di euroLa Guardia di Finanza di Rovato ha smantellato una rete criminale attiva tra le province di Milano, Brescia, Cremona, Piacenza e Lodi.

Patenti a 1.500 euro: smantellata la rete di falsi in tutta ItaliaUna rete di falsificazione di patenti di guida, attiva tra il 2019 e il 2021 in diverse città italiane, è stata smantellata dalle forze dell'ordine.

Temi più discussi: Gioca alle slot machine con euro falsi, arrestato a Quarrata; Andria, smantellata la rete dei falsi incidenti: arrestati anche due medici e l'ex comandante dei carabinieri di Canosa I NOMI; Falsi incidenti nella provincia Bat: arrestati due carabinieri, due medici e due avvocati; Ancora un falso carabiniere a Torino: la tentata truffa da 50mila euro in gioielli a casa di due anziani, un arresto.

Andria, smantellata la rete dei falsi incidenti: arrestati due carabinieri, due medici e due avvocati. Truffe da 100mila euro x.com

Le monete da due euro false fatte a Prato e finite in tutta EuropaCinque cittadini cinesi indagati. I pezzi finivano nei cambiamonete di sale slot e bingo L'articolo Le monete da due euro false fatte a Prato e finite in tutta Europa proviene da Open. msn.com

Prato, monete da 2 euro false perfette: smantellata rete internazionale tra Cina ed EuropaMonete da 2 euro false così realistiche da riuscire a eludere i sistemi antifrode della Zecca di Stato e della Centrale antifrode europea. È questo lo scenario al centro ... ilmattino.it