Visti falsi e schiavitù | smantellata rete da 19 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Rovato ha smantellato una rete criminale attiva tra le province di Milano, Brescia, Cremona, Piacenza e Lodi. Il gruppo era coinvolto in attività illegali legate a falsificazione di documenti e sfruttamento lavorativo. L’indagine ha portato al sequestro di beni e a un'operazione che ha svelato un giro di soldi illegali valutato circa 19 milioni di euro.

La Guardia di Finanza di Rovato ha smantellato un meccanismo criminale che si estendeva tra le province di Milano, Brescia, Cremona, Piacenza e Lodi, orchestrato per manipolare il sistema dei flussi migratori a vantaggio di un giro d’affari illegale. Al centro dell’inchiesta della Procura bresciana ci sono tre persone di origine indiana, accusate di guidare l’organizzazione, che ora affrontano la misura degli arresti domiciliari e il divieto di gestire aziende agricole per un anno. Il cuore del sistema risiedeva nella falsificazione delle procedure necessarie per ottenere i visti stagionali e le successive conversioni in permessi a tempo determinato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Visti falsi e schiavitù: smantellata rete da 19 milioni di euro Notizie correlate Patenti a 1.500 euro: smantellata la rete di falsi in tutta ItaliaQuindici persone rischiano il processo per aver gestito un sistema di emissione di patenti di guida illegali tra il 2019 e il 2021, operando in... Rete smantellata: arrestati 3 con documenti falsi in VenetoDue cittadini del Guatemala sono stati arrestati a Mestre in un’abitazione e in via Miranese, mentre un terzo uomo era già stato fermato la settimana... Una raccolta di contenuti Visti falsi per aggirare decreto flussi,un arresto e 19 indagatiUn giro d'affari complessivo stimato in oltre tre milioni di euro relativo alla vendita di falsi visti di lavoro - del valore di 18-20 mila euro ciascuno - ottenuti tramite il meccanismo dei 'decreti ... ansa.it Visti falsi, 88 casi accertati: indagine nata dall’esposto di Andrea Di Giuseppe (FdI)Visti ceduti fino a 15 mila euro, 88 episodi di ingressi irregolari accertati, nulla osta al lavoro ritenuti artefatti e un sistema definito nelle carte giudiziarie transnazionale. È il quadro ... panorama.it