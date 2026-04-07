Una rete di falsificazione di patenti di guida, attiva tra il 2019 e il 2021 in diverse città italiane, è stata smantellata dalle forze dell'ordine. Quindici persone sono state identificate come responsabili di aver gestito un sistema illecito che consentiva di ottenere patenti a un costo di circa 1.500 euro. Al momento, tutte rischiano di essere chiamate a comparire davanti a un giudice per il procedimento penale.

Quindici persone rischiano il processo per aver gestito un sistema di emissione di patenti di guida illegali tra il 2019 e il 2021, operando in diverse città italiane tra cui Aosta. L’inchiesta della Procura di Ancona ha smantellato una rete specializzata nella falsificazione di documenti e nella sostituzione di identità durante gli esami teorici. Il meccanismo prevedeva l’impiego di sostituti che superavano le prove al posto dei richiedenti, utilizzando carte d’identità alterate con la modifica delle fotografie. Per ottenere questi titoli di guida ideologicamente falsi, i candidati pagavano cifre che raggiungevano i 1.500 euro. La rete criminale tra le Marche e il Nord Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Patenti a 1.500 euro: smantellata la rete di falsi in tutta Italia

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