Fallito furto nella gioielleria del centro commerciale | la cassaforte resiste
Nella notte, alcuni uomini hanno tentato di entrare nella gioielleria di un centro commerciale a Licata. Sono riusciti a penetrare all’interno, ma non sono riusciti a portare via nulla. La cassaforte e il sistema di sicurezza della gioielleria hanno resistito all’effrazione, impedendo il furto. Non ci sono stati feriti né danni visibili all’interno del negozio. La polizia sta indagando sul tentativo di furto.
Tentato furto nella notte nella gioielleria del centro commerciale "Il Porto" a Licata. I ladri si sono introdotti all'interno del centro ma non hanno asportato preziosi: la cassaforte e il sistema di sicurezza della gioielleria hanno retto, impedendo il colpo. Bottino nullo.Rapidamente sul posto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Hamilton police foil possible smash-and-grab at Eastgate Square
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