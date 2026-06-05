Fallito furto nella gioielleria del centro commerciale | la cassaforte resiste

Notizia in breve

Nella notte, alcuni uomini hanno tentato di entrare nella gioielleria di un centro commerciale a Licata. Sono riusciti a penetrare all’interno, ma non sono riusciti a portare via nulla. La cassaforte e il sistema di sicurezza della gioielleria hanno resistito all’effrazione, impedendo il furto. Non ci sono stati feriti né danni visibili all’interno del negozio. La polizia sta indagando sul tentativo di furto.