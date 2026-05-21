Mozzo maxi furto alla gioielleria del centro commerciale | banda in azione con auto rubate e pick-up ariete

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, una banda di ladri ha preso di mira un negozio di gioielleria all’interno del centro commerciale ‘Gran mercato dei Colli’ a Mozzo, in provincia di Bergamo. Gli autori hanno utilizzato veicoli rubati, tra cui un pick-up ariete, per forzare l’ingresso e svaligiare il locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. L’episodio si aggiunge ad altri tentativi di furto nella zona avvenuti di recente.

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Mozzo  (Bergamo), 21 maggio 2026 – Non solo Bergamo. Nella notte tra mercoledì e giovedì 21 maggio, nel mirino dei ladri ci è finito anche un negozio del c entro commerciale ‘Gran mercato dei Colli’.  La banda, composta da almeno cinque malviventi, ha assaltato la gioielleria Corna, portando via oro, preziosi e diamant i per un valore che, secondo le prime stime, supererebbe i 200mila euro.  Numerosi anche i danni al locale:  vetrine distrutte, saracinesche divelte e l’interno del negozio è stato messo totalmente a soqquadro.  Secondo una prima ricostruzione, i banditi avrebbero utilizzato due auto rubate per bloccare le vie d’accesso e rallentare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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