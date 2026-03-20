Oggi a Calenzano, una gioielleria nel centro commerciale Iper Tosano è stata presa di mira da un gruppo di rapinatori. Durante l’azione, sono state usate mazze e si è sprigionato del fumo prima della fuga tra la folla. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. La scena si è svolta davanti agli occhi dei clienti e dei passanti.

CALENZANO (FIRENZE) – Una rapina è stata messa a segno intorno all’ora di pranzo di oggi, 20 marzo 2026, in una gioielleria all’interno del centro commerciale Iper Tosano di Calenzano. Tre uomini col volto travisato che, usando delle mazze, hanno infranto teche che contenevano gioielli. I tre poi sono fuggiti a bordo di un’auto dove ad attenderli c’era un complice. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Signa. Ancora da quantificare il valore del bottino. Un assalto rapido, violento e studiato nei dettagli. L’intero blitz è durato pochissimi secondi. Una commessa della gioielleria, visibilmente scossa, è stata assistita dai colleghi subito dopo il colpo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Calenzano, furto in gioielleria: mazze, fumo e fuga tra la folla al centro commerciale Iper Tosano

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