Il parco Papa Giovanni XXIII a Falconara riapre con nuovi giochi e arredi per bambini. Sono stati installati scivoli, altalene e panchine colorate, sostituendo le strutture precedenti. I lavori sono stati seguiti da tecnici specializzati, che hanno curato ogni fase, dalla progettazione alla messa in funzione. La riapertura è stata accompagnata da una festa con musica e attività per le famiglie.

Quali nuovi arredi e giochi sono stati installati nell'area?. Chi ha seguito personalmente i lavori sin dalle prime fasi?. Come è stato recuperato il patrimonio storico in pietra del parco?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio gli studenti delle scuole locali?.? In Breve Inaugurazione avvenuta venerdì 5 giugno 2026 con gli alunni delle scuole Leopardi e Marconi. Interventi tecnici includono messa in sicurezza muro e installazione altalena con pavimentazione antitrauma. Lavori coordinati dall'ex assessore Romolo Cipolletti per il recupero delle parti in pietra. Riqualificazione coinvolge aree tra piazza Sant'Antonio, via Fra' Dante Bucarini e via Bruno Buozzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falconara: riapre il parco Papa Giovanni XXIII tra giochi e festa

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