A Grottazzolina si commemora il cinquantesimo anniversario dell'inizio della costruzione del monumento dedicato a Papa Giovanni XXIII. In occasione dell'evento, si sono svolti momenti dedicati alla memoria dell'uomo che cinquant'anni fa diede il via ai lavori. I ragazzi del catechismo hanno partecipato attivamente alla mostra espositiva allestita in città, contribuendo a mettere in luce la storia e il significato dell'opera.

? Punti chiave Chi è l'uomo che cinquant'anni fa avviò la costruzione del monumento?. Come hanno partecipato i ragazzi del catechismo alla mostra espositiva?. Perché l'amministrazione ha ricevuto una targa celebrativa dall'associazione locale?. Cosa cambierà per il quartiere con la nuova riqualificazione architettonica?.? In Breve Miki Rutili ha illustrato la genesi del monumento legata a Umberto Catalini.. Selli Acciaressi ha curato la mostra con il supporto dei ragazzi ACR.. I giovani del catechismo hanno creato segnalibri con frasi del Papa.. L'associazione ha consegnato una targa al sindaco Alberto Antognozzi per la riqualificazione.. A Grottazzolina, l’area residenziale Papa Giovanni XXIII celebra oggi la propria storia attraverso un percorso espositivo che ha la partecipazione di cittadini, autorità locali e giovani del catechismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grottazzolina: memoria e nuova bellezza per il Papa Giovanni XXIII

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