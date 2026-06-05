Falconara dopo la ristrutturazione riapre l' area verde al parco Papa Giovanni XXIII
Il parco Papa Giovanni XXIII a Falconara è stato riaperto dopo lavori di ristrutturazione. L'area verde, situata tra piazza Sant'Antonio, via Fra' Dante Bucarini e via Bruno Buozzi, è stata ufficialmente inaugurata questa mattina. Il Comune ha completato un intervento di recupero, restituendo lo spazio pubblico ai cittadini. La riapertura segna la fine del progetto di riqualificazione, che ha coinvolto il ripristino e l'adeguamento delle aree verdi del parco.
FALCONARA - Il parco Papa Giovanni XXIII torna a vivere. È stato inaugurato nella mattinata di oggi, venerdì 5 giugno, lo storico spazio verde tra piazza Sant'Antonio, via Fra' Dante Bucarini e via Bruno Buozzi, riqualificato dal Comune e restituito alla città dopo un percorso di recupero che ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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