Una recente visita nel settore sanitario ha portato rappresentanti di un partito politico a visitare due strutture ospedaliere della regione. Durante l'occasione, sono stati approfonditi alcuni aspetti pratici, come i criteri utilizzati per individuare il luogo più idoneo per il ricovero di un paziente e le tecnologie impiegate per dirigere in modo coordinato elicotteri e ambulanze in situazioni di emergenza. Questi incontri si inseriscono in un quadro di confronto sulle modalità operative dell'assistenza medica di emergenza.

? Punti chiave Come viene scelto il luogo ideale per accogliere un paziente?. Quali tecnologie coordinano l'invio di elicotteri e ambulanze in emergenza?. Chi sono i professionisti che garantiscono la sicurezza del territorio?. Perché la valorizzazione dei soccorritori è cruciale per la sanità?.? In Breve Delegazione guidata da Pietro Macconi, Alberto Mazzoleni e Michele Schiavi visita le strutture.. Incontro con il direttore generale Francesco Locati presso l'Asst Papa Giovanni XXIII.. Dialogo con Maurizio Migliari e Matteo Caresani sulla gestione delle sale operative.. Focus sull'Aat di Bergamo gestita da Fabio Martartana e base HEMS regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, FdI sul campo: visita al Papa Giovanni XXIII e alla Soreu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sanità: gruppo regionale di Fdi in visita all’ospedale Papa Giovanni e alla Soreu delle Alpi di Bergamo

Centro Papa Giovanni XXIII, al via campagna "5x1000" per sostenere le persone con disabilitàUna firma che non costa nulla ma può rafforzare percorsi educativi, progetti di inclusione lavorativa, servizi residenziali e diurni, supporto alle...

Sanità: gruppo regionale di Fdi in visita all’ospedale Papa Giovanni e alla Soreu delle Alpi di BergamoLa visita istituzionale all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e alla centrale operativa Soreu che ha visto come protagonisti i consiglieri regionali di Fdi. bergamonews.it

Pagelle sanità, al dg del Papa Giovanni il punteggio più altoLa scala è quella tradizionale da 0 a 100. Tra le realtà bergamasche, il risultato più alto è stato conseguito nuovamente da Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni, con 90 su 100 ... ecodibergamo.it