Le operatrici ecologiche del cantiere di igiene urbana di Falciano del Massico non hanno ancora ricevuto gli stipendi degli ultimi mesi e si trovano senza servizi essenziali. La UILTRASPORTI Caserta ha denunciato questa condizione, evidenziando la gravità della situazione. Gli operatori sono costretti a lavorare in condizioni precarie, privi di supporto e senza le risorse necessarie per svolgere le proprie mansioni.

Tempo di lettura: 3 minuti La UILTRASPORTI Caserta denuncia con fermezza la gravissima situazione in cui sono costretti ad operare gli operatori ecologici del cantiere di igiene urbana del Comune di Falciano del Massico. Una condizione ormai divenuta insostenibile sotto ogni punto di vista, organizzativo, economico, professionale e soprattutto umano. I lavoratori sono privi di una sede operativa dignitosa, non dispongono di adeguati spogliatoi, servizi igienici e strutture necessarie per la cura dell’igiene personale. Mancano persino gli indumenti da lavoro, mentre il parco automezzi risulta vecchio, inefficiente e inadeguato a garantire un servizio svolto in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Falciano del Massico, la Uil alza la voce: “Lavoratrici senza servizi e stipendi non pagati”

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