Stangata sui biglietti del bus la Uil alza la voce | Il trasporto pubblico è un diritto non una merce
Le tariffe del trasporto pubblico locale sono state aumentate, secondo quanto annunciato da Start Romagna. La Uil Cesena ha espresso forte opposizione, definendo l’aumento una decisione che respinge con fermezza. La nota firmata dal segretario generale sottolinea come il trasporto pubblico rappresenti un diritto, non una merce. La comunicazione è arrivata ieri, senza ulteriori dettagli sui nuovi costi o le motivazioni ufficiali.
“L’annuncio dell’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale, comunicato in queste ore da Start Romagna, è una decisione che la Uil Cesena respinge con fermezza”, comincia così la nota a firma di Paolo Manzelli, segretario generale Uil Cesena, dopo la notizia di ieri. “A pagare, ancora. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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