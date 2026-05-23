Stangata sui biglietti del bus la Uil alza la voce | Il trasporto pubblico è un diritto non una merce

Notizia in breve

Le tariffe del trasporto pubblico locale sono state aumentate, secondo quanto annunciato da Start Romagna. La Uil Cesena ha espresso forte opposizione, definendo l’aumento una decisione che respinge con fermezza. La nota firmata dal segretario generale sottolinea come il trasporto pubblico rappresenti un diritto, non una merce. La comunicazione è arrivata ieri, senza ulteriori dettagli sui nuovi costi o le motivazioni ufficiali.